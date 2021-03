Il metodo Catalanotti sarà l’ultimo capitolo de Il commissario Montalbano?

Il metodo Catalanotti sarà l’ultimo capitolo de Il Commisario Montalbano? Una risposta ufficiale al momento non c’è. Ma molto probabilmente sì. L’episodio in onda oggi è il 37esimo della fortunata serie ispirata ai libri di Andrea Camilleri che da anni tiene compagnia agli italiani e porterà a termine le avventure d’investigazione. Attualmente però ci sarebbero ancora due romanzi da portare sul piccolo schermo: “Il cuoco di Alcyon” e “Riccardino”. Il primo è stato scritto nel 2019; il secondo nel 2020. Si andrà avanti o l’avventura televisiva finirà qui? Come detto, al momento non abbiamo conferme ufficiali. La speranza quindi c’è, ma bisognerà attendere ancora un po’ per saperne di più.

Streaming e tv

Abbiamo visto se Il metodo Catalanotti sarà l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 marzo 2021 – in prima tv su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

