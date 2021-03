A che ora inizia Il metodo Catalanotti – Il commissario Montalbano: orario Rai 1

A che ora inizia Il metodo Catalanotti, l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano in onda oggi – 8 marzo 2021 – in prima tv su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet.

La trama

Abbiamo visto a che ora inizia Il metodo Catalanotti (episodio de Il commissario Montalbano), ma qual è la trama? Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta.

Il metodo Catalanotti è l’ultimo capitolo de Il Commissario Montalbano tratto dall’omonimo romanzo (Sellerio Editore) di Camilleri, per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti che nel film tv è anche il protagonista. Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

