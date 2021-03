Il metodo Catalanotti: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

IL METODO CATALANOTTI CAST – Questa sera, lunedì 8 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il metodo Catalanotti, l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano che vede nel ruolo del protagonista Luca Zingaretti. Ma chi fa parte del cast del film tv? Ad affiancare Zingaretti ritroveremo ancora una volta l’affiatatissimo gruppo di attori che ha reso negli anni “Montalbano” un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano. Durante la puntata troveremo delle aggiunte al cast come Antonia Nicoletti, sarà il capo della Scientifica, il suo modo di fare affascinante e soprattutto la sua giovane età lascerà senza parole Montalbano. L’attrice romana Greta Scarano, interpreterà il ruolo di Antonia. Poi ancora: Antonia Truppo, la vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista nei panni di Nunzia, per la pellicola “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Chi è Antonia Nicoletti

Chi è Antonia Nicoletti ne Il metodo Catalanotti, l’episodio de Il Commissario Montalbano in onda oggi su Rai 1? Antonia è il capo della Scientifica. L’arrivo della giovane collega sconvolgerà profondamente Montalbano con la rivelazione di un amore improvviso che gli scatenerà una dolcezza che non provava da tempo. Un sentimento travolgente che lo farà vacillare quel tanto da mettere in discussione la relazione con la sua storica compagna, Livia. Ma chi è Greta Scarano? L’attrice nasce a Roma il 27 agosto 1986. Frequenta per diversi anni un corso presso la scuola di teatro “Talia”. In seguito studia batteria e percussioni, per tre anni, presso la scuola “Timba” e canto presso la scuola “Musica e Arte”. Tra il 2003 e il 2004 riprende lo studio della recitazione all’Istituto “Corner” in Alabama, dove frequenta la high school del luogo e lavora in teatro. Tornata a Roma, consegue la maturità classica e si iscrive alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Inoltre frequenta un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini”, diretto da Claudio Carafoli. Poi tanti successi in tv e al cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Il metodo Catalanotti de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 marzo 2021 – in prima tv su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

