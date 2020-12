Il matrimonio che vorrei: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 26 dicembre 2020, in prima serata su La7 dalle 21.15 va in onda il film Il matrimonio che vorrei, pellicola del 2012 diretta da David Frankel. Una divertente commedia con un cast stellare che vede tra gli altri Meryl Streep e Tommy Lee Jones. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il matrimonio che vorrei? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il matrimonio che vorrei, Hope springs il titolo originale, racconta la storia di Kay e Arnold, i protagonisti della storia interpretati da Meryl Streep e Tommy Lee Jones. I due sono sposati da oltre trent’anni e nonostante il passare del tempo sono fedeli e uniti. Tuttavia soprattutto Kay capisce che la passione che un tempo li legava non c’è più, e vorrebbe per questo cercare di ravvivare il loro matrimonio, specie per quanto riguarda la loro intimità.

La donna viene a conoscenza dell’esistenza di un noto terapeuta di coppia, e riesce a convincere il marito, solitamente schivo, ad andarci. La proposta del personaggio interpretato da Meryl Streep è forte e un po’ folle: affrontare insieme una settimana di terapia di coppia a Great Hope Springs. I due sposi, di nuovo insieme, tornano a dormire dopo tempo nello stesso letto, fanno vari tentativi per ritrovare l’intimità perduta ma con scarsi risultati. In generale il terapeuta, il Dr. Feld, dice che hanno fatto numerosi progressi e possono tornare a casa. I due protagonisti del film Il matrimonio che vorrei, tornati nella loro Omaha, riprendono però le vecchie abitudini. Finalmente Kay e Arnold riescono nuovamente a fare l’amore con passione, r dopo un anno rinnovano la loro promessa di matrimonio.

Il matrimonio che vorrei cast

Un cast d’eccezione per il film Il matrimonio che vorrei, commedia del 2012 diretta da David Frankel. Su tutti Meryl Streep e Tommy Lee Jones nei panni dei due coniugi. Il terapeuta, il dottor Bernie Feld, è interpretato da Steve Carell. Nel cast anche anche Elisabeth Shue e Jean Smart. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Meryl Streep: Kay Soames

Tommy Lee Jones: Arnold Soames

Steve Carell: Dr. Bernie Feld

Elisabeth Shue: Karen

Jean Smart: Eileen

Ben Rappaport: Brad

Marin Ireland: Molly

Mimi Rogers: Carol

Becky Ann Baker: Cora

Susan Misner: Dana Feld

Brett Rice: Vince

Daniel Flaherty: Danny

Damian Young: Mike

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film in onda stasera, 26 dicembre 2020, a Santo Stefano, dalle 21.25 su La7:

Streaming e tv

Dove vedere Il matrimonio che vorrei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre – su La7 alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale di La7.

