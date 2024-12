Il Grinch: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il Grinch, film d’animazione del 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella città di Chi Sarà, le persone simili agli umani chiamate i Chi Saranno sono piene di entusiasmo per la celebrazione del Natale. L’unica voce fuori dal coro è quella del Grinch, una creatura scontrosa, irascibile, dal pelo verde e con un cuore di “due taglie troppo piccolo”, che vive nella sua caverna con il suo cane, Max, e scende a Chi Sarà solo per fare la spesa al supermercato e molestare alcuni cittadini.

Nel frattempo, Cindy Lou, una dolce e gentile bambina di 6 anni, nota che sua madre Donna è oberata di lavoro cercando di prendersi cura di sé stessa e dei suoi fratelli gemelli, Buster e Bean. Cindy inizialmente decide di inviare una lettera a Babbo Natale per aiutare sua madre, ma incontra il Grinch, che le dice sarcasticamente che, se la questione è così urgente, dovrà parlare faccia a faccia con Babbo Natale, solo che nessuno l’ha mai visto. Seguendo le parole del Grinch, la bambina decide di andare al Polo Nord per parlare con Babbo Natale in persona. Quando Donna le dice che un viaggio di andata e ritorno al Polo Nord richiederebbe un mese, decide invece di provare a intrappolare Babbo Natale con l’aiuto dei suoi amici Groopert, Izzy, Ozzy e Axl.

Il Grinch: personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama de Il Grinch, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Eccoli:

Alessandro Gassmann: Grinch

Lucrezia Roma: Cindy Chi Lou

Daniela Calò: Donna Chi Lou

Alessandro Quarta: Bricklebaum

Vittoria Febbi: sindaco McGerkle

Gabriele Meoni: Groopert

Giulio Bartolomei: Axl

Luca Tesei: Ozzy

Nina Plagaro: Izzy

Emiliano Coltorti: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il Grinch in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.