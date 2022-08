Il grande salto: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 18 agosto 2022, va in onda Il grande salto su Canale 5. Si tratta di un film italiano, una commedia diretta ed interpretata da Giorgio Tirabassi. La pellicola dura 94 minuti ed è uscita nel 2019. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Il grande salto racconta di Nello e Rufetto, due uomini sulla 50ina uniti da una vecchia amicizia e che vivono nella periferia romana. Entrambi hanno lasciato da poco il carcere. Ci sono finiti per una rapina finita male e, senza un soldo né casa o lavoro, devono cercare di andare avanti. Peccato che non sappiano fare molto, se non rubare. Cercano di mettere insieme un progetto per il futuro e scelgono di organizzare un colpo grosso, il grande salto, che li possa sistemare una volta per tutte. Ma la moglie di Rufetto, Anna, non è d’accordo. La donna vive con il figlio di otto anni a casa dei genitori, che non vedono di buon occhio il marito, definendolo un buono a nulla. Anna vorrebbe vivere in una casa sua, con un lavoro felice e stabile, senza doversi vergognare del marito. E Rufetto vorrebbe darle tutto questo, ma non ci riesce.

Il grande salto: il cast del film

Chi fa parte del cast de Il grande salto? Il film italiano è composto da nomi interessanti del mondo dello spettacolo nostrano a partire dai due protagonisti Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi. Di seguito vediamo attori e personaggi che popolano la commedia:

Ricky Memphis: Nello

Giorgio Tirabassi: Rufetto

Roberta Mattei: Anna

Gianfelice Imparato: Aldo

Paola Tiziana Cruciani: Maria

Cristiano Di Pietra: Luchetto

Mia Benedetta: Giovanna

Salvatore Striano: Ciletta

Liz Solari: Presentatrice spagnola

Lillo: Ghigo

Federica Carruba

Marco Giallini: Capo Rom

Valerio Mastandrea: Impiegato poste

Streaming e TV

Dove vedere Il grande salto in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, giovedì 18 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.