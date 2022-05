Il giustiziere della notte – Death wish: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, va in onda in prima serata Il giustiziere della notte – Death wish, un film del 2018 diretto da Eli Roth. Si tratta di un remake del film Il giustiziere della notte realizzato nel 1974. E, come allora, è tratto dall’omonimo romanzo di Brian Garfield, pubblicato nel 1972. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast della pellicola.

Trama

La storia de Il giustiziere della notte – Death wish segue il dottor Paul Kersey, un chirurgo di Chicago sposato con Lucy. I due hanno una figlia, Jordan, e vivono una vita piuttosto ordinaria, serena e tranquilla in un quartiere residenziale della città. Paul lavora al pronto soccorso dell’ospedale per cui si rende perfettamente conto di essere fortunato nel suo privato. Una notte, però, quella fortuna viene a mancare. Un gruppo di ladri si introduce in casa sua, uccide la moglie e ferisce gravemente sua figlia. Paul è scosso dall’accaduto e la polizia non riesce ad aiutarlo quanto dovrebbe perché la città è sopraffatta dalla delinquenza. E quel pensiero non gli dà tregua. Per questo sceglie di condurre una doppia vita: chirurgo stimato di giorno e giustiziere di notte.

Il giustiziere della notte – Death Wish: il cast del film

Ora che abbiam visto la trama, passiamo invece al cast di Il giustiziere della notte – Death wish. Il film punta ad un protagonista d’eccellenza, quale Bruce Willis, che interpreta il dottor Paul Kersey. Di seguito scopriamo attori e attrici che fanno parte del cast con i relativi personaggi:

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Len Cariou: Ben

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Roberto Ozores: Trebol

Sway: Sway Calloway

Kaniehtiio Horn: Natasha

Stephanie Janusauskas: Sophie

Jodie Resther: Infermiera Rachel

Jason Cavalier: Agente McCord

Isaiah Gero-Marsman: Tyler

Stephen McHattie: Capo dei detective

Streaming e TV

Dove vedere Il giustiziere della notte – Death wish in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21:20 su Rai 2. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando, oppure al tasto 502 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire la storia in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite desktop che via app.