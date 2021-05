Il giurato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 10 maggio 2021, su La7 va in onda Il giurato (The Juror), film thriller americano del 1996 diretto da Brian Gibson, interpretato da Demi Moore e Alec Baldwin e tratto dall’omonimo romanzo di George Dawes Green del 1995. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Annie Laird è una scultrice che vive a New York con suo figlio Oliver e viene selezionata per essere un giurato nel processo del boss Louie Boffano, che è accusato di aver ordinato l’omicidio di Salvatore Riggio. Un giorno conosce Mark Cordell, meglio conosciuto come “Il Maestro”, enforcer di Boffano e anche l’autore reale dell’omicidio di Riggio e comincia a ricattarla affinché lei convinca la giuria ad assolvere Boffano, o farà uccidere lei e Oliver. Annie riesce a convincere la giuria ad assolvere Boffano, ma il maestro sembra essere intento a volere uccidere Annie o Oliver; così, Annie manda Oliver in Guatemala. Il maestro uccide Juliet, la migliore amica di Annie, costringendola a prendere numerose pillole fino a morire di overdose, dopo averle rivelato di essere lui lo stalker di Annie.

Il giurato: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giurato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Demi Moore: Annie Laird

Alec Baldwin: Vincent, il “maestro”

Joseph Gordon-Levitt: Oliver Laird

James Gandolfini: Eddie

Lindsay Crouse: avvocato Tallow

Anne Heche: Juliet

Tony Lo Bianco: Louie Boffano

Michael Constantine: giudice Weitzel

Matt Craven: Boone

Todd Susman: Bozeman

Michael Rispoli: Joseph Boffano

Julie Halston: Inez

Frank Adonis: DeCicco

Matthew Cowles: Rodney

Streaming e tv

Dove vedere Il giurato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 maggio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.