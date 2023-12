Il giro del mondo in 80 giorni streaming e diretta tv: dove vedere la serie su Rai 2, 29 dicembre

Il giro del mondo in 80 giorni è la serie tratta dal romanzo di Verne, è composta da 8 avvincenti episodi, in onda su Rai 2 alle ore 21.20 dal 27 dicembre 2023. Si tratta in tutto di quattro puntate in onda ogni mercoledì e venerdì per due settimane. Ma dove vedere la serie in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì e venerdì alle ore 21.20 per quattro puntate dal 27 dicembre 2023.

Il giro del mondo in 80 giorni streaming

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in streaming? Appuntamento su Rai Play per recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand o per seguirle in diretta streaming.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per Il giro del mondo in 80 giorni? In tutto quattro puntate, con la messa in onda di due episodi ciascuno, per un totale di otto. Ecco la programmazione completa.