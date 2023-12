Il giro del mondo in 80 giorni: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il giro del mondo in 80 giorni? Appuntamento ogni mercoledì e venerdì per due settimane su Rai 2 dal 27 dicembre 2023 alle ore 21.20. Si tratta in tutto di otto episodi, divisi in quattro puntate, due a serata. L’ultima è prevista il 5 gennaio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 27 dicembre 2023

Seconda puntata: 29 dicembre 2023

Terza puntata: 3 gennaio 2024

Quarta puntata: 5 gennaio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Il giro del mondo in 80 giorni? Ogni episodio dura circa un’ora. In totale sono previsti due episodi a serata, per un totale di quattro puntate. Ogni puntata dura dunque circa due ore.

Streaming e tv