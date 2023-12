Il giro del mondo in 80 giorni: le anticipazioni della seconda puntata della serie su Rai 2

Questa sera, 29 dicembre 2023, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda la seconda puntata di Il giro del mondo in 80 giorni, serie basata sul capolavoro di Jules Verne in una produzione che unisce più nazioni europee: una grande e brillante avventura con tutti i colpi di scena del caso. La serie va in onda per due settimane al mercoledì e al venerdì. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio, quando il terzetto si ritrova sulle coste dello Yemen, Fogg decide di correre il rischio di attraversare il deserto del “quarto vuoto” (il Rubʿ al-Khālī), lasciando indietro Fix. Ma quando la loro guida si rivela essere un ladro, Fogg e Passepartout si ritrovano soli nel deserto, nel bel mezzo di una tempesta di sabbia. Fix è furibonda per essere stata lasciata indietro e per cercare aiuto si rivolge alla nobildonna inglese Jane Digby e a suo marito, lo sceicco Medjuel el Mezrab. Quando però Jane rivela a Fix delle scomode verità, la ragazza si pone il dubbio se continuare o meno il viaggio.

Nel secondo episodio di stasera, invece, arrivati alla fine di un binario morto in India, il nostro terzetto si ritrova nello sperduto villaggio di Narupani, dove tutti sono impegnati nei preparativi di un matrimonio, fino a che i soldati inglesi non arrestano lo sposo, un sepoy che aveva disertato. Fogg è determinato a proseguire il suo viaggio, ciononostante tenta di intercedere in favore del soldato indiano arrestato. Nel frattempo, Passepartout, deluso da alcuni atteggiamenti di Fogg, non sa se accordargli ancora il proprio aiuto mentre, a seguito di alcune scoperte fatte sul conto di suo padre, Fix si sente completamente sola e smarrita.

Il giro del mondo in 80 giorni: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il giro del mondo in 80 giorni? Non è solo un viaggio romantico e straordinario. È un susseguirsi di avventure che permetteranno a Fogg, Fix e Passepartout di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e – attraverso l’incredibile varietà di usi e costumi – una più ampia visione del mondo e dell’amore. I tre personaggi feriti e disincantati che lasciano l’Inghilterra per compiere il loro viaggio diventeranno anime appassionate e innamorate della straordinaria avventura della vita. Interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, la serie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf.

Streaming e tv

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 27 dicembre 2023 alle ore 21.20 e in streaming su Rai Play.