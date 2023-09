Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata (replica)

Stasera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica l’ultima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Livia è appena arrivata in Sicilia per curare il trasloco di Montalbano, in vista del suo trasferimento a Genova per stare vicino alla fidanzata. Percorrendo una litoranea nei pressi di Vigata i due notano, in prossimità di una curva, un muretto sfondato: nella scarpata, un’auto appena schiantatasi con una ragazza morta alla guida. Ma qualcosa non convince Montalbano: come confermato dalla scientifica, non si rileva alcun segno di frenata, e la posizione della carcassa farebbe pensare che l’auto procedesse ad andatura lenta; inoltre l’esame autoptico rivela che la donna è stata uccisa ben prima dell’incidente, e in gola le viene trovato l’osso di un’albicocca, frutto al quale era allergica. Le indagini ruotano attorno alla casa di moda per la quale la donna, Annarosa Testa, lavorava come modella. Ma le investigazioni rivelano che la maison è in realtà una copertura per loschi traffici con il Sudamerica; Annarosa, avendo scoperto tutto, è stata uccisa dal direttore amministrativo dell’azienda, con cui aveva avuto una relazione sentimentale; ma, divenuto scomodo, anche lui a sua volta viene soppresso. Chiuso il caso con l’individuazione della dinamica degli omicidi, il commissario è adesso pronto a trasferirsi a Genova: la sua casa di Marinella è ormai vuota, Montalbano con malinconia si sofferma solitario sugli squarci di Vigata a lui così familiari e che dovrà abbandonare, sulle amicizie che ha cementato, sull’affetto dimostrato dai colleghi. Sale in macchina diretto al Nord nel pomeriggio del 23 maggio 1992, ma le drammatiche notizie sull’attentato a Giovanni Falcone lo indurranno a non lasciare la Sicilia.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Mariela Garriga (Annarosa Testa), Claudio Castrogiovanni (Giuliano D’Antonio), Lucia Cammalleri (Carla Ramirez), Roberto Mantovani (padre di Annarosa Testa) e Zoe Tavarelli (Giulia).