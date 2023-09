Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata (replica)

Stasera, lunedì 4 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la decima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sede di Vigata della Banca Rurale di Montelusa viene svaligiata di notte ed è asportato il contenuto delle sessanta cassette di sicurezza. Il direttore, uomo legato alla cosca dei Sinagra, praticava anche lo strozzinaggio nei confronti di coloro che richiedevano un prestito. Nelle sue indagini, Montalbano ha modo di allacciare una relazione con la seducente direttrice di un’altra banca della cittadina, anche se è tormentato dal ricordo della fidanzata con la quale da un mese ha interrotto i rapporti. L’episodio del furto e tutto ciò che lo contorna vede protagonisti in ruoli diversi i Sinagra e i rivali della cosca dei Cuffaro, che addiverranno a un accordo, una “transazione”, per ristabilire la pax mafiosa. La storia si intreccia con l’uccisione di Corrado Militello con un colpo di arma da fuoco. Il giorno prima una sensitiva, Eva Richter, lo aveva riconosciuto con i suoi poteri paranormali come “l’assassino”. Si scopre in seguito dalle parole della Richter che nel 1943 Militello era andato in nord Italia, si era arruolato nelle brigate nere e aveva ucciso a sangue freddo un partigiano, fratello della donna. Ma il movente dell’uccisione non è la vendetta, ma un amore tradito che affonda le radici nel 1935.

Cast

Abbiamo visto la trama della decima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Serena Iansiti (Stella Parenti), Paola Sambo (Eva Richter/Eva Riccardi), Guia Jelo (Nunzia Caretto), Alessandra Costanzo (Adelina), Marco Iannitello (Angelo Curreli), Marco Gambino (Beniamino Dimeli).