Il giovane Montalbano, seconda stagione: quante puntate e quando finisce

Da oggi, lunedì 13 giugno 2020, su Rai 1 torna Il giovane Montalbano, il prequel della famosa serie tv con Luca Zingaretti. Dopo il successo della prima stagione (trasmessi 6 episodi), la Rai ha deciso di trasmettere nuovamente anche la seconda. Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione de Il giovane Montalbano? La seconda stagione del Il giovane Montalbano, come la prima, è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) e andrà in onda, salvo cambiamenti di programma, in replica su Rai 1 per sei lunedì consecutivi (il 17 agosto l’ultimo episodio). Ma vediamo insieme e nel dettaglio quando i sei episodi de Il giovane Montalbano (seconda stagione) andranno in onda in replica su Rai 1. Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (L’uomo che andava appresso ai funerali): 13 luglio 2020

Secondo episodio (La stanza numero due): lunedì 20 luglio 2020

Terzo episodio (Morte in mare aperto): lunedì 27 luglio 2020

Quarto episodio (La transazione): lunedì 3 agosto 2020

Quinto episodio (Il ladro onesto): lunedì 10 agosto 2020

Sesto episodio (Un’albicocca): lunedì 17 agosto 2020

La programmazione potrebbe subire delle modifiche.

Durata

Abbiamo visto quante puntate e quando finisce Il giovane Montalbano (seconda stagione), ma quanto durano le singole puntate (o film)? Ogni puntata de Il giovane Montalbano dura circa 2 ore. La messa in onda su Rai 1 è prevista – salvo cambiamenti di programma – intorno alle ore 21,20 dei prossimi sei lunedì.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano in tv e live streaming? Il primo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 13 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast completo Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni