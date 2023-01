Il giorno più bello del mondo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 6 gennaio 2023 (Befana), alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Il giorno più bello del mondo, film del 2019 di Alessandro Siani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, la trama e il cast.

Trama

Arturo Meraviglia, gestore di un teatro ormai chiuso e travolto dai debiti, un giorno riceve un’eredità da un lontano zio, illudendosi di poter saldare tutte le obbligazioni verso i suoi dipendenti, ritrovandosi invece a dover occuparsi di due bambini: Gioele e Rebecca, che si trovano presso un collegio in Svizzera. Arrivati i due figli dello zio defunto a Napoli, inizia una convivenza difficile tra i tre, condita da momenti divertenti ma anche di riflessione, fino a quando si scoprirà che il piccolo Gioele è dotato di uno straordinario potere di telecinesi e che a causa del suo potere viene perseguitato da un gruppo di ricercatori della Francia intenzionati a sottoporlo a un esperimento scientifico.

Il giorno più bello del mondo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giorno più bello del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Arturo Meraviglia

Stefania Spampinato: Flavia Mainardi

Giovanni Esposito: Gianni Pochi Pochi

Leone Riva: Gioele

Sara Ciocca: Rebecca

Stefano Pesce: Francesco Gagliardi

Leigh Gill: Orazio Bollè

Jun Ichikawa: Kaori

Benedetto Casillo: Fefè o’ scienziato

Nicola Rignanese: Ernesto o’ parcheggiatore

Gianni Ferreri: Eduardo o’ barbiere

Enzo Paci: Mago Altanus

Enrico Ianniello: Cosimo Meraviglia

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno più bello del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 gennaio 2023 (Epifania) – alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.