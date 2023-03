Il giorno in più: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Il giorno in più è il film in onda questa sera, mercoledì 8 marzo 2023, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15. Il film del 2011 è diretto da Massimo Venier. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo, protagonista del film al fianco di Isabella Ragonese. Tuttavia, la trama si differenzia parecchio da quella del libro, cambiando radicalmente concetti e sviluppo di essa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giacomo è un ottimo lavoratore, oltre ad essere un donnaiolo incallito che evita di impegnarsi sentimentalmente con qualsiasi donna ed ha un problema: è bravo a parlare e chiudere contratti, ma è una frana quando deve discutere con le donne. Un giorno, in tram, incontra una ragazza. Dopo una serie di sguardi, Giacomo, pur non conoscendo il suo nome, se ne innamora follemente. Dopo averla osservata tutte le mattine sul tram, andando al lavoro, alla fine la ragazza, che dirà di chiamarsi Michela, finalmente gli parla e lo invita per un caffè che poi diventa anche un invito a cena.

Alla fine della serata Michela gli dice che sta per trasferirsi definitivamente a New York, avendo ottenuto un lavoro presso una casa editrice ed è questo il motivo per cui gli ha parlato. Giacomo accetta un lavoro in Sud America ma, durante uno scalo aereo nei pressi della Grande Mela, decide di cercare Michela. La ragazza si dimostra fredda nel rivederlo, perché avrebbe preferito tagliare definitivamente i ponti con la sua vita in Italia ma alla fine Giacomo le propone una sorta di gioco: fidanzarsi a tempo, solo per i pochi giorni che li separano dall’addio definitivo approfittando di alcuni giorni di festa e del fatto che il capo di Michela, Tom, è a Chicago per un importante contratto.

Il giorno in più: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giorno in più, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio Volo: Giacomo Pasetti

Isabella Ragonese: Michela Bianchi

Pietro Ragusa: Dante

Stefania Sandrelli: Madre di Giacomo

Roberto Citran: Ricardi

Hassani Shapi: Chandry

Camilla Filippi: Silvia

Irene Ferri: Alice

Luciana Littizzetto: Boldrini

Jack Perry: Tom

Stella Pecollo: Chantal

Lino Toffolo: Fausto

Valeria Bilello: Alessia

Paolo Bessegato: Presidente

Roberta Rovelli: Monica

Anna Stante: Moglie di Ricardi

Daniela Dimuro: Meg

Nick Nicolosi: Donnie

Franco Ghibaudi: Poluzzi

Silvia Sgrizzi: Eleonora

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno in più in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.