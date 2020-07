Il gioco oscuro della seduzione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 31 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il gioco oscuro della seduzione, film thriller diretto da Brian Skiba con Gina Holden, Corin Nemec, Johnny Lee e Nellie Sciutto. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio, compreso dove vedere il thriller in streaming.

Trama

Stephany Petersen ha due figli ed è una scrittrice di successo. Ultimamente ha però perso il suo estro creativo per i problemi relazionali con il marito Kevin dal quale si sta separando. Mentre Kevin è in vacanza con i bambini, Stephanie segue i consigli della sua amica Shelley e intraprende una relazione passionale con Brady, un ragazzo più giovane di lei al quale si è presentata con il nome di Vanessa, la protagonista dei suoi libri. Il rischio, il mistero e l’avventura risvegliano in lei la creatività che era certa di aver perduto, dandole la possibilità di iniziare il libro. Tutto cambia rapidamente quando il suo ex torna dalle vacanze. Dopo un periodo di distacco, Kevin, ancora molto innamorato di lei, le rivela che vorrebbe dare alla loro coppia una seconda chance. Stephanie accetta, ma troncare con l’amante sarà molto più difficile del previsto: Brady è ossessionato da lei e non ha alcuna intenzione di farsela scappare così facilmente…

Il gioco oscuro della seduzione: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il gioco oscuro della seduzione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Gina Holden

Johnny Lee

Corin Nemec

Alexandria Deberry

Nellie Sciutto

Andrew Stevens

Natalie Dickinson

Streaming e tv

Dove vedere Il gioco oscuro della seduzione in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguire il thriller anche via streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

