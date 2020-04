Il gioco delle tre carte: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Il gioco delle tre carte: il cast Commissario Montalbano

Oggi, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Il gioco delle tre carte del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Il gioco delle tre carte de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Simona Cavallari (Renata Di Mora), Valeria Milillo (Virginia Pennisi), Barbara Tabita (Signora Tarantino), Stefano Dionisi (Signor Pennisi), Nuccio Vassallo (cugino di Pennisi), Gilberto Idonea (Ciccio Mònaco) e Paride Benassai. L’episodio Il gioco delle tre carte del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Qual è la trama de Il gioco delle tre carte? Un vecchio capomastro viene ucciso, investito da un’auto. Il Commissario Montalbano viene a sapere che il capomastro era un collaboratore di un giovane imprenditore edile che, vent’anni prima, era stato accusato e condannato per l’omicidio del suo socio e marito della sua amante e che l’imprenditore era stato scarcerato poche settimane prima. Nel frattempo uno straniero misterioso viene trovato ucciso da un colpo di pistola alla nuca non lontano da un casolare isolato. Il Commissario Montalbano inizia a sospettare che fra la morte del capomastro e la scarcerazione dell’imprenditore vi sia un legame.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Il gioco delle tre carte in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 20 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand. Buona visione!

