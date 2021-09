Il gioco delle coppie: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Il gioco delle coppie è il film in onda questa sera, mercoledì 1 settembre 2021, su Rai 3 dalle 21.20 in prima visione. Si tratta di una commedia francese del 2018, diretta da Olivier Assayas, con Guillaume Canet e Juliette Binoche. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il gioco delle coppie? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Alain (Guillaume Canet), un editore parigino di successo che lotta con i pro e i contro della sua vita professionale e privata, e Leonard (Vincent Macaigne), uno dei suoi autori storici, sono riluttanti a comprendere appieno e ad abbracciare il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e shop online. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain non può che confessare all’amico ciò che pensa del libro: che è un’opera troppo datata e banale e non può pubblicarla.

Ma la moglie di Alain, Selena (Juliette Binoche), star delle serie tv, è invece convinta che si tratti di un vero e proprio capolavoro, sicuramente il miglior libro che Leonard abbia mai scritto. A complicare la situazione è l’interesse di Alain per i media digitali e social, che lo ha portato ad assumere una giovane donna incredibilmente ambiziosa come “responsabile della transizione digitale” nella sua azienda…

Il gioco delle coppie: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de Il gioco delle coppie? Protagonisti di questa commedia francese scritta e diretta da Olivier Assayas sono

Guillaume Canet, Juliette Binoche, Olivia Ross, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Christa Theret, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz e Nicolas Bouchaud. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Guillaume Canet: Alain Danielson

Juliette Binoche: Selena

Vincent Macaigne: Léonard Spiegel

Christa Théret: Laure D’Angerville

Nora Hamzawi: Valérie

Pascal Greggory: Marc-Antoine Rouvel

Laurent Poitrenaux: scrittore

Sigrid Bouaziz: editrice

Lionel Dray: editore

Nicolas Bouchaud: David

Violaine Gillibert: Paloma

Laetitia Spigarelli: Amelia

Aurelia Petit: Jacqueline

Jean-Luc Vincent: Carsten

Antonin Brehier: Martin Danielson

Antoine Reinartz: Blaise

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film Il gioco delle coppie, in prima serata e in prima visione oggi su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Il gioco delle coppie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 1 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.