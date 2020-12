Il commissario Montalbano – Il gioco degli specchi streaming e tv: dove vederlo

Stasera (8 dicembre 2020) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Il gioco degli specchi, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere Il gioco degli specchi de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 8 dicembre 2020 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Il gioco degli specchi streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio Il gioco degli specchi de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: Una bomba di basso potenziale viene fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per un pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obbiettivo di quello strano attentato. Il commissario però intuisce che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino: la scatola con la bomba forse era stata lasciata davanti al portone e uno dei condomini, uscendo la mattina, ignaro, potrebbe averla spostata verso il magazzino per liberare il passaggio. In quella palazzina infatti vivono due pregiudicati: Carlo Nicotra, che è un pezzo grosso dei Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore che lavora al soldo dello stesso Nicotra. Ma anche di queste due nuove piste Montalbano non sembra troppo persuaso.

