Il gioco degli specchi: il cast de Il commissario Montalbano

IL GIOCO DEGLI SPECCHI CAST – Stasera, martedì 8 dicembre 2020, su Rai 1 alle ore 21,25 torna (in replica) il Commissario Montalbano con l’episodio intitolato Il gioco degli specchi. Nel ruolo del commissario più amato dagli italiani, ovviamente, ci sarà Luca Zingaretti. Ma quali sono gli attori che recitano al suo fianco? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte agli episodi de Il commissario Montalbano:

Luca Zingaretti

Cesare Bocci

Andrea Renzi

Peppino Mazzotta

Angelo Russo

Roberto Nobile

Marcello Perracchio

Pietro Masotti

Enrico Roccaforte

Fabio Costanzo

Mirella Petralia

Barbora Bobulova

Michele Ainis

Antonio Augello

E ancora nel cast dell’episodio Il gioco degli specchi de Il Commissario Montalbano troviamo:

Filippo Brazzaventre

Mariuccia Cannata

Santo Cavallaro

Eros Conforti

Gerardo Di Liberto

Giuseppe Di Maura

Marco Feo

Barbara Giummarra

Maurizio Laudicina Rossi

Marilina Licciardello

Edgardo Mangiù

Aldo Messineo

Giovanni Puglisi

Raniela Ragonese

Giovanni Santangelo

Ma qual è il cast esatto dell’episodio Il gioco degli specchi in onda oggi, 8 dicembre 2020, in replica su Rai 1? Stasera ne Il commissario Montalbano, oltre ai personaggi fissi, vedremo: Barbora Bobulova (Liliana Lombardo), Andrea Renzi (Adriano Lombardo), Giuseppe Di Maura (Melluso), Agata Juvara (Concetta Arnone), Aldo Mangiù (Comandante dei Pompieri), Fabio Costanzo (Pasquale), Luigi Caruso (Agente Caruso) e Rosario Spata (Agente Spata).

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast dell’episodio Il gioco degli specchi de Il commissario Montalbano, ma dove è possibile vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 8 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

