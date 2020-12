Il GGG – Il grande gigante gentile: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il GGG – Il grande gigante gentile: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 6 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il GGG – Il grande gigante gentile (The BFG), film del 2016 diretto da Steven Spielberg, adattamento cinematografico del romanzo del 1982 Il GGG scritto da Roald Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un orfanotrofio di Londra l’orfanella Sofia non riesce a dormire. Sentendo dei rumori per strada, si affaccia alla finestra e vede un gigante incappucciato che, capendo di essere stato visto, la cattura e scappa via verso il nord del paese, non facendosi notare da nessun umano. Arrivati nella caverna del gigante, in un luogo protetto dalla nebbia del mare a nord del Regno Unito, il Paese dei Giganti, Sofia tenta di scappare, ma viene fermata dal gigante, che la rassicura che non la mangerà in quanto vegetariano e le dice che l’ha rapita solo per evitare che gli esseri umani potessero sapere dell’esistenza dei giganti e non imprigionassero lui in uno zoo o tentassero di avvicinarsi agli altri giganti del paese, ben più grandi e più malvagi di lui, che sono carnivori e si nutrono di carne umana. Sofia, intenzionata a fuggire il prima possibile, si addormenta e, quando si accorge che anche il gigante si è addormentato, scappa dalla sua caverna, ma viene fermata da uno dei giganti malvagi, che la divora. Per sua fortuna si trattava di un incubo che ha avuto a causa del buon gigante, il quale le spiega che il suo compito è quello di creare i sogni e portarli ai bambini addormentati nel mondo.

Il GGG – Il grande gigante gentile: il cast

Abbiamo visto la trama de Il GGG – Il grande gigante gentile, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Rylance: GGG

Ruby Barnhill: Sofia

Penelope Wilton: Regina Elisabetta II

Jemaine Clement: Inghiotti-Ciccia

Rebecca Hall: Mary

Rafe Spall: Mr. Tibbs

Bill Hader: Sangue-Succhia

Daniel Bacon: Scrocchia-Ossa

Michael Adamthwaite: Brucia-Dito

Chris Gibbs: Ciuccia-Budella

Adam Godley: Strizza-Teste

Paul Moniz de Sa: Sputa-Carne

Jonathan Holmes: Frulla-Bimbi

Ólafur Darri Ólafsson: Spella-Mocciose

Marilyn Norry: Mrs. Clonkers

Chris Shields: generale della regina

Matt Frewer: generale della regina

Geoffrey Wade: generale della regina

Streaming e tv

Dove vedere Il GGG – Il grane gigante gentile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 6 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

