Il diavolo veste Prada: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 29 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea Sachs è una neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: decide così di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy non ha la minima inclinazione per la moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito: Miranda la liquida in fretta, salvo ripensarci dopo che Andy dice di essere molto sveglia e determinata. L’obiettivo di Andy è fare esperienza per il curriculum, grazie al quale poter intraprendere in futuro una carriera da giornalista. La prima assistente Emily, che tra l’altro non perde occasione di deridere Andy, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andrea subisce un’umiliazione da Miranda di fronte a tutti: la direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all’impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per un anno. Nelle settimane seguenti Andy continua a svolgere le commissioni, soprattutto quelle personali di Miranda, sottoponendosi alle sue angherie.

Il diavolo veste Prada: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il diavolo veste Prada, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meryl Streep: Miranda Priestly

Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs

Emily Blunt: Emily Charlton

Stanley Tucci: Nigel

Adrian Grenier: Nate

Simon Baker: Christian Thompson

Tracie Thoms: Lily

Rich Sommer: Doug

Daniel Sunjata: James Holt

David Marshall Grant: Richard Sachs

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Jimena Hoyos Seigner: Lucia

Rebecca Mader: Jocelyn

Gisele Bündchen: Serena

Heidi Klum: Se stessa

Valentino Garavani: Se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il diavolo veste Prada in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 29 marzo 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.