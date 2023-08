Il coraggio di essere Franco: trama, cast e streaming del docufilm su Battiato

Stasera, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il coraggio di essere Franco, il docufilm scritto e diretto da Angelo Bozzolini sulla figura di Franco Battiato già trasmesso dalla Rai in occasione dell’anniversario della morte del cantautore. I protagonisti sono la nipote Cristina Battiato e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Willem Dafoe, Giovanni Caccamo e Vittorio Sgarbi. Presente anche lo stesso Battiato attraverso immagini di repertorio delle teche Rai, della Cineteca di Bologna e della Universal Music. La voce narrante del documentario è invece di Alessandro Preziosi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il docufilm ripercorre la carriera di Franco Battiato, attraverso un ritratto intimo dell’artista che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano. Battiato è infatti riuscito a ridisegnare il concetto della musica pop in Italia. Ad aprire il documentario è Morgan che canta in anteprima il brano Battiato mi spezza il cuore, che ha composto durante la malattia del Maestro.

Il documentario parte dagli esordi per poi arrivare all’incontro con la musica elettronica di Karlheinz Stockhausen. Con il compositore tedesco avvierà infatti una lunga collaborazione, dal suo primo album Fetus (1972), fino a La Voce del Padrone (1981). Quest’ultimo è considerato il disco più venduto in Italia.

Viene raccontato anche il sodalizio artistico con Alice, con la quale ha registrato nel 2016 anche un album dal vivo, accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra.

Nel racconto intimo e profondo su Battiato il regista intraprende anche un viaggio nel nostro Paese, con le sue trasformazioni. Non mancano infatti riferimenti alla Sicilia del Dopoguerra, che segna i primi anni di vita del Maestro, alla carica di valori cristiani, al boom economico. Ma anche la Milano degli Anni Sessanta e l’avvicinamento di Battiato al Buddismo Tibetano e alle filosofie orientali.

Il coraggio di essere Franco: il cast

Abbiamo visto la trama de Il coraggio di essere Franco, ma qual è il cast completo del docufilm? Di seguito i personaggi del mondo della musica, del cinema, del giornalismo e dell’arte che hanno preso parte al docufilm, oltre alla nipote Cristina Battiato:

Alice

Luca Madonia

Sonia Bergamasco

Willem Dafoe

Antonio Scurati

Giovanni Caccamo

Vittorio Sgarbi

Marco Travaglio

Morgan

Giada Colagrande

Daniela Sangiorgio

Padre Guidalberto Bormolini

Venerabile Massimo Stordi

Antonio Scurati

Stefano Senardi

Antonio Ballista

Francesco Cattini

Carlo Guiatoli

Bruno Tibaldi

Gianfranco D’Adda

Gregorio Alicata

Juri Camisasca

Francesco Messina

Pino Pinaxa

Roberto Masotti

Streaming e tv

Dove vedere Il coraggio di essere Franco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.