Il Commissario Ricciardi 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione

La seconda stagione (2) de Il Commissario Ricciardi si farà? Milioni di telespettatori oggi, in occasione dell’ultima puntata, se lo stanno chiedendo. La risposta è: molto probabilmente sì. Non c’è stato – al momento – un annuncio ufficiale, ma visto il grande successo di ascolti e il fatto che Maurizio De Giovanni ha dedicato al commissario altri cinque romanzi la possibilità di rivedere Ricciardi su Rai 1 sembra molto concreta. Ma cosa succederà (eventualmente) nella seconda stagione de Il commissario Ricciardi? Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni seconda stagione

In Anime di vetro, seguito di In fondo al tuo cuore, Ricciardi, smarrito di fronte a un’intima confusione, immalinconito per il ristagno tanto personale quanto professionale, accetta di avviare, per conto di una nobildonna, un’indagine non autorizzata su un caso ufficialmente risolto. In Serenata senza nome, invece vedremo il commissario, più tormentato che mai, mentre indaga sulla morte di un ricco commerciante sposato a una donna amata in gioventù da un pugile emigrato in America. In Rondini d’inverno, all’interno di una finzione teatrale, un autentico colpo di pistola va a segno: Ricciardi si fa carico delle indagini e, per una volta, qualcosa si muove nel privato, mentre l’amico fidato Bruno Modo, medico antifascista, affronta una delicata questione personale. Ne Il purgatorio dell’angelo arriverà il momento della verità, soprattutto quella che Ricciardi deve a se stesso e al suo amore per Enrica. Infine, nella storia conclusiva, Il pianto dell’alba, ambientata nel luglio 1934, Ricciardi è costretto a difendere la fragile felicità conquistata.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della seconda stagione (2) de Il Commissario Ricciardi, ma qual è il cast della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Ricciardi

Antonio Milo: Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia

Maria Vera Ratti: Enrica

Mario Pirrello: Garzo

Nunzia Schiano: Rosa

Fabrizia Sacchi: Lucia

Adriano Falivene: Bambinella

Marco Palvetti: Falco

Peppe Servillo: Don Pierino

