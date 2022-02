Il Commissario Montalbano, Un covo di vipere: trama, cast e streaming

Questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, in prima serata (ore 21,25 circa) su Rai 1 va in onda in replica Un covo di vipere, episodio della celebre e amata fiction Il Commissario Montalbano che prende il posto de Il cantante mascherato 2022, fermato a causa della guerra in Ucraina. La puntata è andata in onda per la prima volta nel febbraio del 2017 riscuotendo un enorme successo di ascolti e ora la rete ammiraglia di viale Mazzini è tornata a proporla al suo pubblico nel ciclo di repliche degli episodi del poliziotto di Vigata interpretato da Luca Zingaretti. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Un covo di vipere: la trama, il cast e come e dove vederlo in diretta tv o in streaming.

Trama

L’imprenditore Cosimo Barletta viene ucciso da un colpo di pistola alla testa mentre sta facendo la colazione mattutina nella propria villa al mare. Durante le indagini vengono scoperte una ventina di buste contenenti fotografie di giovani ragazze nude scattate durante le relazioni con Barletta. La vittima era anche un noto strozzino e aveva molti nemici a Vigata. Gli esiti dell’autopsia sul cadavere sono un vero colpo di scena: Barletta in realtà è stato avvelenato con un potente medicinale sciolto nel caffè, mentre lo sparo è avvenuto in un secondo momento. Il Commissario Montalbano intuisce che il crimine è stato commesso da due assassini diversi, che hanno agito quasi contemporaneamente ma all’insaputa l’uno dell’altro. Inizialmente le indagini si concentrano sulle ragazze ricattate dalla vittima, le quali però dispongono tutte di alibi inattaccabili. Dalle indagini però emerge che nell’ultimo mese Barletta si era innamorato di una nuova ragazza, a cui aveva promesso un’ingente somma di denaro, un’abitazione ed era in procinto – proprio la mattina dell’omicidio – di modificare il proprio testamento, per destinarle tutti i propri averi. Ma chi ha ucciso l’imprenditore nell’episodio Un covo di vipere del Commissario Montalbano? Il nostro protagonista scoprirà che il colpo di pistola è stato esploso da Arturo Barletta, figlio diseredato della vittima con gravi problemi finanziari, mentre l’avvelenamento è stato provocato dalla figlia Giovanna, che da tempo intratteneva un rapporto incestuoso col padre ed era perciò gelosa della nuova fidanzata, oltreché timorosa di perdere anch’essa gran parte dell’eredità. A conferma dei sospetti, il vagabondo Camastra, divenuto amico di Montalbano e Livia, i quali scoprono che il vecchio, troppo colto e raffinato per essere un semplice senzatetto, un tempo era un famoso chirurgo caduto in disgrazia dopo la morte di una paziente, racconta di aver assistito al suicidio della moglie di Barletta, gettatasi in mare dopo aver scoperto la tresca tra il marito e la figlia. Poco prima dell’arresto, Giovanna si suicida con lo stesso veleno usato per il padre e lasciando una lettera…

Un covo di vipere: il cast de Il commissario Montalbano

Qual è il cast dell’episodio Un covo di vipere de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film tv:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Altri interpreti: Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Alessandro Haber (Camastra), Valentina Lodovini (Giovanna Pusateri), Marcello Mazzarella (Cosimo Barletta), Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo). L’episodio Un covo di vipere è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Streaming e tv

L’episodio Un covo di vipere del Commissario Montalbano va in onda in diretta tv (replica) stasera, 25 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.