Il Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Salvo amato, Livia mia

Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Salvo amato, Livia mia su Rai 1

Stasera, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Salvo amato, Livia mia del Commissario Montalbano, fortunata serie di film con protagonista Luca Zingaretti che da anni riscuote grandissimo successo di pubblico. Ma qual è la trama (riassunto) dell’episodio Salvo amato, Livia mia del Commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito tutte le informazioni.

Mentre un metronotte scopre Pasquale, il figlio di Adelina, a rubare in una villa, nell’archivio comunale di Vigata viene ritrovata morta, uccisa a colpi di martello, una giovane ragazza, Agata Cosentino, una cara amica di Livia. La vittima, ragazza timida e riservata, non sarebbe dovuta essere lì: gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione, e nell’edificio lavoravano solo gli operai addetti ai lavori. Montalbano dovrà indagare su ben due casi “strani”, per aiutare il figlio della sua governante e fare luce sull’indagine della ragazza morta, che porterà a una cruda e scomoda verità.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio Salvo amato, Livia mia, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.