Il Commissario Montalbano, la trama dell’episodio La vampa d’agosto

Commissario Montalbano, la trama dell’episodio La vampa d’agosto su Rai 1

Stasera, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il film La vampa d’agosto del Commissario Montalbano, fortunata serie di film con protagonista Luca Zingaretti che da anni riscuote grandissimo successo di pubblico. Ma qual è la trama (riassunto) dell’episodio La vampa d’agosto del Commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito tutte le informazioni.

In una calda giornata d’agosto, il commissario Montalbano è a pranzo nella bella villetta sul mare che Augello ha affittato per le ferie, a Montereale Marina. Durante il pranzo, però, non si trova il piccolo Salvo; Montalbano corre a cercarlo e lo trova in un cunicolo in giardino, cunicolo che rivelerà una grande sorpresa: un intero appartamento sotterraneo abusivo ed un baule contenente il cadavere di Rina, una ragazza scomparsa 6 anni prima. Il commissario inizia le indagini affiancato dalla gemella della vittima, la bella Adriana, che lo seduce fino a fargli perdere la testa per riuscire a scoprire chi ha ucciso la sorella e vendicarsi.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama (riassunto) dell’episodio La vampa d’agosto, ma dove è possibile vedere la puntata di oggi? Semplice, l’episodio va in onda in diretta tv (replica) stasera, domenica 14 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.