Il Commissario Montalbano – La voce del violino: il cast del secondo episodio. Attori e personaggi

Questa sera, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il secondo episodio di sempre de Il Commissario Montalbano, dal titolo La voce del violino. La puntata, trasmessa per la prima volta nel 1999, viene riproposta questa sera in versione restaurata. La casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, ha infatti restaurato i primi quattro episodi della serie nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine. Inizialmente le prime puntate furono trasmesse da Rai 2, poi visto il grande successo ottenuto migrarono sulla ammiraglia. Ma vediamo insieme qual è il cast della seconda puntata di Montalbano, dal titolo La voce del violino. Ritroviamo già tanti dei personaggi più amati della serie, a cominciare ovviamente dal suo protagonista, interpretato da Luca Zingaretti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. La regia è di Alberto Sironi.

Luca Zingaretti: Comm. Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Gigliola Raja: Clementina Vasile Cozzo

Pietro Biondi: Questore

Ubaldo Lo Presti: Pippo Ragonese

Mario Erpichini: Dott. Licalzi

Sergio Fantoni: Cataldo Barbera

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Maurizio Prollo: Maurizio Di Blasi

Alessia Merz: Michela Licalzi

Peppino Mazzotta: Agente Fazio

Angelo Russo: Agente Catarella

Trama