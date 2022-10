Il Commissario Montalbano – La gita a Tindari streaming e diretta tv: dove vedere l’episodio

Questa sera, mercoledì 12 ottobre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il quinto episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, La gita a Tindari in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 2000. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Dove vedere Il Commissario Montalbano – La gita a Tindari in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera – mercoledì 12 ottobre 2022 – alle ore 21,25 con l’episodio La gita a Tindari, il quinto della serie, in versione restaurata.

Il commissario Montalbano – La gita a Tindari streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Commissario Montalbano – La gita a Tindari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori di questo episodio:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: Signora Luparello

Marcello Perracchio: Dott. Pasquano

Sy Fatou: Adanna

Francesco Stella: Agente Gallo

Pietro Biondi: Il Questore

Altri interpreti: Carmela Gentile (Beatrice “Beba” Di Leo), Costantino Carrozza (Avvocato Guttadauro), Isabell Sollman (Ingrid Sjöström), Ferdinando Greco (Bonetti-Alderighi), Giovanni Moschella (Isgrò), Sebastiana Fichera (Assunta Baeri), Marcella Olivieri (Concetta Lo Mascolo), Ciccino Sineri (Don Balduccio Sinagra).