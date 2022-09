Questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il terzo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, La forma dell’acqua in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 2000. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano – La forma dell’acqua? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’ingegner Luparello, esponente politico di spicco, viene trovato morto nella sua auto in una zona malfamata. Secondo il medico legale l’uomo è morto d’infarto dopo un rapporto sessuale. Testimonianze e indizi convergono a identificare la donna misteriosa, che fece l’amore in macchina con l’ingegnere prima della sua morte, con Ingrid Sijostrom, nuora dell’onorevole Cardamone, il diretto avversario di Luparello all’interno del partito. Ingrid nega di essere stata l’amante di Luparello e in effetti Montalbano nutre molti dubbi su questa ricostruzione dei fatti. Indagando a fondo sulle circostanze della morte dell’ingegnere, Montalbano arriva a scoprire il sordido intrigo ordito dal braccio destro di Luparello, l’avvocato Rizzo. Rizzo infatti ha approfittato della morte accidentale dell’amico per organizzare una messa in scena che gli consentisse di far carriera all’interno del partito, riscattando al tempo stesso i suoi compagni di corrente travolti dallo scandalo e l’onorevole Cardamone.

Il Commissario Montalbano – La voce del violino: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del terzo episodio de Il Commissario Montalbano? Ritroviamo già tanti dei personaggi più amati della serie, a cominciare ovviamente dal suo protagonista, interpretato da Luca Zingaretti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. La regia è di Alberto Sironi.

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Katharina Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolo’ Zito

Cesare Bocci: Mimi’ Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: Signora Luparello

Marcello Perracchio: Dott. Pasquano

Sy Fatou: Adanna

Francesco Stella: Agente Gallo

Pietro Biondi: Il Questore

Streaming e tv

Dove vedere Il Commissario Montalbano in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera – mercoledì 28 settembre 2022 – con l’episodio La forma dell’acqua, il terzo della serie, in versione restaurata. Se non siete a casa potete seguire la diretta streaming su RaiPlay.