Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine: trama, cast, trailer e streaming su Rai 1

Questa sera, mercoledì 14 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il primo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Il ladro di merendine, in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 1999. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Quello in onda stasera è il primo episodio di sempre di Montalbano, che viene riproposto in versione restaurata. Inizialmente non tutti sanno che la serie è andata in onda su Rai 2, ma dopo il grande successo avuto è stata spostata sulla rete ammiraglia. Per l’occasione la casa di produzione Palomar, che realizza Montalbano con RaiFiction, ha restaurate le prime quattro puntate nel formato 4K, l’altissima risoluzione che restituisce colori più realistici e massima nitidezza d’immagine.

Ma vediamo al trama. Montalbano indagare sulla morte del ragioniere Lapecora, ucciso con un coltello in ascensore. La moglie dà la colpa all’amante dell’uomo, Karima, una donna tunisina che fa la prostituta. Intanto a Vigata attracca un peschereccio con a bordo un uomo morto ucciso con una sventagliata di mitra da un guardiacoste tunisino.

Karima scappa con il figlio di 6 anni Francois ma viene rapita. Dopo che un testimone è riuscito a prendere la targa dell’auto Montalbano scopre che si tratta di una macchina dei servizi segreti. Passando davanti la scuola Montalbano vede un gran parapiglia e scopre che c’è un ladro di merendine. Si imbatte nel piccolo Francois e lo ospita e guardando la tv il bambino fa una scoperta che dà una svolta alle indagini del commissario.