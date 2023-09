Il Commissario Montalbano: replica Il giro di boa: trama, cast e streaming

Oggi, lunedì 18 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con la replica de Il giro di boa. Celebre film tv con Luca Zingaretti, per la regia di Alberto Sironi, molto amato dal pubblico italiano e non solo. Ma qual è la trama dell’episodio de Il commissario Montalbano, Il giro di boa? Di cosa parla? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il commissario Montalbano non passa un bel momento, disturbato dalle notizie che provengono da Genova, e pensa addirittura alle dimissioni dalla polizia. Durante la solita nuotata, ritrova un cadavere a cui cerca di dare un’identità, e lo stesso giorno assiste all’arrivo di una barca di clandestini tra i quali c’è un bambino che tanto gli ricorda François. Pochi giorni dopo scopre che quel bambino ha perso la vita e lui poteva certamente evitargli questa fine, visto che aveva notato la resistenza che il bambino provava verso la “madre”. Grazie alle confidenze dell’amica svedese Ingrid, ex amante dell’uomo trovato cadavere, il commissario trova un denominatore comune tra le due storie: un’organizzazione criminale nordafricana che opera nella tratta di bambini ed effettua regolarmente sbarchi in Sicilia, nascondendoli come salvataggi umanitari con la collaborazione di elementi del posto; il bambino aveva capito e tentato la fuga, e per questo è stato ucciso; l’uomo trovato cadavere era il responsabile locale della tratta, già dato per morto un anno prima e giustiziato dal capo per aver alzato troppo la testa e attirato l’attenzione. Alla fine Montalbano e la sua squadra riescono a smantellare questa rete di traffici di esseri umani, ma il commissario rimane ferito.

Cast

Qual è il cast dell’episodio Il giro di boa de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Altri intepreti: Giovanni Argante (Calogero Marzilla), Elia Schilton (Sozio Melato), Aldo Mangiù (Ciccio Albanese), Gianna Piaz (Pina Bausan), Fabrizio Ferracane (Dottor Mendolia).

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

L’episodio Il gatto e il cardellino va in onda in diretta tv (replica) stasera, 18 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.