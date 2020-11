Il commissario Montalbano – Amore streaming e tv: dove vederlo

Stasera in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – Amore, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere Amore de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 24 novembre 2020 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Amore streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio Amore de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico. Respinta ingiustamente dalla famiglia ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, portandola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare…

Potrebbero interessarti La ragazza nella nebbia, il film: trama, cast e streaming Il Commissario Montalbano – Amore: trama e anticipazioni Il Collegio 5, le anticipazioni della quinta puntata