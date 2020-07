Il colpevole: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il colpevole (titolo originale: The Guilty), film drammatico – thriller del 2018 diretto da Gustav Möller. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché a breve lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità. Il suo desiderio di redenzione si incaglia però in un caso che è molto più complesso di quello che sembra e le sue buone intenzioni rischiano di avere effetti controproducenti…

Asger si è convinto che Michael abbia prima ucciso il figlio neonato Oliver, aprendolo in due con un coltello, e poi abbia rapito la moglie Iben sulla macchina con intenti uxoricidi, per cui continua a telefonarle di nascosto e la rincuora e incoraggia a reagire all’uomo, ma la realtà si scoprirà ben diversa: Iben ha un disturbo psichico e ha ucciso lei Oliver, il quale piangeva disperatamente perché, secondo la madre, aveva dei “serpenti” nella pancia. Michael, distrutto dalla morte del figlio e disilluso di poter essere aiutato dalle autorità, decide autonomamente di portare la moglie in manicomio. Alla fine, Asger riesce a distogliere Iben dal togliersi la vita, facendo sì che la polizia la possa arrestare…

Il colpevole: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il colpevole, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jakob Cedergren: Asger Holm

Jessica Dinnage: Iben

Omar Shargawi: Rashid

Johan Olsen: Michael

Jakob Ulrik Lohmann: Bo

Katinka Evers-Jahnsen: Mathilde

Jeanette Lindbæk: Collega Selandia Nord

Simon Bennebjerg: Drogato

Streaming e tv

Dove vedere Il colpevole in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast completo Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni