Il Collegio 7 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality che quest’anno vedrà un salto temporale grande e ardito. E’ stato deciso infatti di tornare ancora più indietro nel tempo. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda guerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Novità di questa edizione è la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al Collegio 7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Dove vedere Il Collegio 7 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il docu-reality, come detto, va in onda stasera, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2.

Il Collegio 7 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Professori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Collegio 7, ma quali sono i professori che vanno a completare il cast? Per l’edizione 2022, Il Collegio deve fare a meno di tre degli insegnanti presenti nelle scorse stagioni. Innanzitutto Maria Rosa Petolicchio, temutissima professoressa di matematica, ma anche Luca Raina e Alessandro Carnevale. Confermati invece gli altri docenti: Paolo Bosisio (preside); Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Silvia Smaniotto (musica); Duccio Curione (educazione fisica); Denise McNee (inglese); Lidia Carew (Ballo); Lorenzo Vignolo (cinema); Marco Volante (relatore del convegno); Roberta Sette (educazione sessuale).