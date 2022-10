Il Collegio 7, location: dove è stato girato il reality

Dove è stato girato (location) Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality in onda su Rai 2? Gli studenti sono ancora una volta ospiti del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Il convitto in questione fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. C’è anche un piano seminterrato, dove è presente una palestra e alcuni magazzini. Al primo piano ci sono gli uffici del Rettore, l’ufficio amministrativo e di segreteria, perché questo istituto è ancora operativo. Inoltre ci sono locali adibiti a sala mensa, lavanderia, guardaroba e cucina. Al secondo piano sono presenti le stanze per chi risiede stabilmente, l’infermeria e la foresteria. Non manca la biblioteca e il Museo del Convitto. Il terzo piano è a uso della Scuola secondaria di primo grado.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la location de Il Collegio 7, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.