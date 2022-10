Il Collegio 7: le anticipazioni della prima puntata, 18 ottobre 2022

Stasera, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality che quest’anno vedrà un salto temporale grande e ardito. E’ stato deciso infatti di tornare ancora più indietro nel tempo. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda guerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Anticipazioni

Stasera conosceremo i vari ragazzi e le novità della nuova edizione. In primis la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al Collegio 7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Cambia anche la voce narrante: saranno infatti i racconti di Nino Frassica – non più di Giancarlo Magalli – a fare da trait d’union per introdurre di volta in volta la nostra Generazione Z in una parte importante della storia di quegli anni.

Alunni e professori

Abbiamo visto le anticipazioni della prima puntata de Il Collegio 7, ma conosciamo alunni e professori (il cast) della nuova edizione. 21 giovani tra i 13 e i 17 anni (11 ragazzi e 9 ragazze): Alessia Abruscia (14 anni), Elisa Angius (15 anni), Sofia Brixel (16 anni), Marta Maria Erriquez (16 anni), Zelda Nobili (15 anni), Priscilla Salvoldelli (15 anni), Giulia Wnekowicz (14 anni), Luna Tota (15 anni), Giada Scognamiglio (17 anni). E poi, Alessandro Orlando (17 anni), Davide Cagnes (17 anni), Alessandro Bosatelli (14 anni), Mattia Camorani (15 anni), Davide Di Franco (16 anni), Apollinare Manfredi (16 anni), Tommaso Miglietta (14 anni), Mattia Patanè (16 anni), Gabriel Rennis (16 anni), Damiano Saveroni (16 anni), Samuel Rosica (14 anni).

Quali sono i professori che vanno a completare il cast de Il Collegio 7? Per l’edizione 2022, il reality deve fare a meno di tre degli insegnanti presenti nelle scorse stagioni. Innanzitutto Maria Rosa Petolicchio, temutissima professoressa di matematica, ma anche Luca Raina e Alessandro Carnevale. Confermati invece gli altri docenti: Paolo Bosisio (preside); Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Silvia Smaniotto (musica); Duccio Curione (educazione fisica); Denise McNee (inglese); Lidia Carew (Ballo); Lorenzo Vignolo (cinema); Marco Volante (relatore del convegno); Roberta Sette (educazione sessuale).

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 7 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.