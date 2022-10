A che ora inizia Il Collegio 7: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality su Rai 2? Ogni puntata andrà in onda a partire dalle ore 21,20 fino alle ore 23,55. Due ore e mezza (circa) di racconto. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda guerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Novità di questa edizione è la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al Collegio 7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Cambia anche la voce narrante: saranno infatti i racconti di Nino Frassica – non più di Giancarlo Magalli – a fare da trait d’union per introdurre di volta in volta la nostra Generazione Z in una parte importante della storia di quegli anni. In tutto 8 puntate:

Prima puntata: martedì 18 ottobre 2022, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 19 ottobre 2022, ore 21,20

Terza puntata: martedì 25 ottobre 2022, ore 21,20

Quarta puntata: martedì 1 novembre 2022, ore 21,20

Quinta puntata: martedì 8 novembre 2022, ore 21,20

Sesta puntata: martedì 15 novembre 2022, ore 21,20

Settima puntata: martedì 22 novembre 2022, ore 21,20

Ottava puntata: martedì 29 novembre 2022, ore 21,20

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Il Collegio 7, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.