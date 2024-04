Il Clandestino streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata Il Clandestino, serie tv diretta da Rolando Ravello, che per la tv ha già diretto Immaturi-La serie, Tutta Colpa di Freud-La serie e Vivere non è un gioco da ragazzi. Nel ruolo del protagonista (Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia) c’è Edoardo Leo. Dove vedere Il Clandestino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Il Clandestino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Clandestino, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate (12 episodi, due a serata). La prima lunedì 8 aprile 2024; la sesta e ultima (salvo cambi di programma) lunedì 13 maggio 2024. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare):