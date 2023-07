Il cattivo poeta: trama, cast e streaming del film su Gabriele D’Annunzio con Sergio Castellitto su Rai 3

Il cattivo poeta è il film in onda questa sera, 7 luglio 2023, alle ore 21.20 su Rai 3. La pellicola diretta da Gianluca Jodice ha come protagonista uno straordinario Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio. In particolare si sofferma sugli ultimi anni di vita del Vate. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il cattivo poeta? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta gli ultimi anni di vita del poeta-vate, delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della storia del nostro Paese. Siamo nel 1936 e Giovanni Comini (Francesco Patanè) è stato appena promosso al ruolo di federale, divenendo il più giovane in Italia a ricoprire questa carica. A favorirlo è stato Achille Starace (Fausto Russo Alesi), il segretario del Partito Fascista, secondo solo a Mussolini e mentore di Comini. Il primo incarico affidato al giovane federale è quello di recarsi a Roma, dove gli viene ordinato di vegliare su Gabriele D’Annunzio, cosicché lo scrittore, ormai anziano, non possa creare alcun problema e nuocere a nessuno.

La missione è delicata, perché il Vate negli ultimi tempi ha mostrato un temperamento molto inquieto, tanto da turbare il Duce, preoccupato che il poeta possa compromettere i rapporti con la Germania nazista. Comini si reca al Vittoriale, dove risiede D’Annunzio, ignaro che l’incarico affidatogli appartiene a un disegno politico molto più grande. Trascorrendo sempre più tempo in compagnia del poeta, il federale, ammaliato dalle parole di D’Annunzio, inizierà a dubitare di se stesso e del Partito, mettendo a repentaglio la sua nascente carriera politica.

Il cattivo poeta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il cattivo poeta? Protagonisti sono Sergio Castellitto e Francesco Patanè. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sergio Castellitto: Gabriele D’Annunzio

Francesco Patanè: Giovanni Comini

Tommaso Ragno: Giancarlo Maroni

Clotilde Courau: Amélie Mazoyer

Fausto Russo Alesi: Achille Starace

Massimiliano Rossi: Commissario Rizzo

Elena Bucci: Luisa Baccara

Lidiya Liberman: Lina

Janina Rudenska: Emy Heufler

Lino Musella: Carletto

Antonio Piovanelli: generale Noseda

Davide Enea Casarin: Renato Rambelli

Paolo Graziosi: padre di Giovanni Comini

Marcello Romolo: Giuseppe Cobolli Gigli

Raffaello Gaimari: Paolo

Maurizio Fanin: dottor Duse

Vincenzo Pirrotta: Benito Mussolini

Streaming e tv

Dove vedere Il cattivo poeta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.