Il castello di vetro: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, lunedì 8 marzo 2021, su Rai 3 va in onda il film in prima visione Il castello di vetro, pellicola del 2017 diretta da Destin Daniel Cretton e con nel cast attori celebri come Brie Larson, Woody Harrelson e Naomi Watts. Il film è l’adattamento cinematografico delle memorie omonime di Jeannette Walls, pubblicate nel 2005. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il castello di vetro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film stasera in prima visione su Rai 3 è il racconto dell’infanzia nomade e travagliata dell‘autrice/protagonista. Seconda di quattro fratelli, Jeannette cresce con una madre immatura e capricciosa, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso ma alcolizzato. Quando non è ubriaco, Rex Walls si getta in progetti sconsiderati, elabora complesse strategie di guadagno e infarcisce la mente dei figli di aneddoti bizzarri e fantasiosi, che col tempo alle due sorelle maggiori non bastano più. L’immaginario castello di vetro, che lo sconclusionato genitore progetta un giorno di costruire per le bambine, diventa perciò simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell’immaginazione.

Il castello di vetro: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo film del 2017 diretto da Destin Daniel Cretton, tra tutti Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Charlie Shotwell. Ecco l’elenco completo del cast con gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Brie Larson: Jeannette Walls

Naomi Watts: Rose Mary Walls

Woody Harrelson: Rex Walls

Sarah Snook: Lori Walls

Josh Caras: Brian Walls

Brigette Lundy-Paine: Maureen Walls

Max Greenfield: David

Dominic Bogart: Robbie

Iain Armitage: Brian da bambino

Ella Anderson: Jeanette da bambina

Sadie Sink: Lori da bambina

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano de Il castello di vetro, questa sera su Rai 3 in prima visione.

Streaming e tv

Dove vedere Il castello di vetro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi e film Rai su pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere il film grazie alla funzione on demand.

