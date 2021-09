Il caso Minamata: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il caso Minamata, film del 2020 diretto da Andrew Levitas. La pellicola, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Aileen Mioko Smith e William Eugene Smith, narra le vicende di quest’ultimo, fotografo documentarista statunitense, interpretato da Johnny Depp. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1971. Il celebre fotografo di guerra William Eugene Smith è diventato un recluso. All’inizio rifiuta la commissione del direttore della rivista Life Robert Hayes di tornare in Giappone e indagare sull’avvelenamento degli abitanti di Minamata. Un’appassionata traduttrice giapponese, Aileen, lo esorta ad accettare, e Smith è finalmente convinto a fare del suo meglio per smascherare gli effetti devastanti dell’avidità aziendale, complice della polizia locale e del governo. Armato solo della sua fotocamera contro una potente società, Smith deve conquistare la fiducia della comunità distrutta e trovare le immagini che porteranno questa storia al mondo.

Il caso Minamata: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il caso Minamata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: W. Eugene Smith

Hiroyuki Sanada: Mitsuo Yamazaki

Jun Kunimura: Junichi Nojima

Minami: Aileen

Ryō Kase: Kiyoshi

Tadanobu Asano: Tatsuo Matsumura

Akiko Iwase: Masako Matsumura

Katherine Jenkins: Millie

Bill Nighy: Robert Hayes

Streaming e tv

Dove vedere Il caso Minamata in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – venerdì 17 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.