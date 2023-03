Il Cantante Mascherato 2023: le anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti) della seconda puntata

Questa sera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. A cercare di scoprire di chi si tratta una giuria ad hoc (che valuterà anche le performance) composta da cinque membri: Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti)

Quali sono le maschere della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023? Ecco l’elenco completo con le relative esibizioni in programma:

Squalo

Riccio

Cavaliere Veneziano

Ciuchino

Colombi

Porcellino

Stella

Cigno – ELIMINATI (Sandra Milo e Antonio Mezzancella)

(Sandra Milo e Antonio Mezzancella) Rosa

Criceto

Scoiattolo nero

Ippopotamo

Una novità di questa edizione 2023 de Il cantante mascherato sarà il “mascherato per una notte“, versione mascherata del ballerino per una notte di Ballando con le stelle. Nella puntata di oggi a vestire la maschera del cuore sarà ancora una volta una coppia. Tra le cinque che potrebbero nascondersi sotto la maschera: Albano e Jasmine Carrisi, già coppia in tv nel varietà di Rai1 The voice senior; Romina Power e Yari Carrisi; Albano e Romina Power; Gianni Morandi con il figliolo Marco; i Ricchi e poveri, ottimi coach nell’ultima edizione di Voice senior e nella prima di Voice kids.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.