Il Cantante Mascherato 2023: le anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti) della prima puntata

Questa sera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. A cercare di scoprire di chi si tratta una giuria ad hoc (che valuterà anche le performance) composta da cinque membri: Serena Bortone, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti; e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (maschere, esibizioni e ospiti)

Quali sono le maschere e le esibizioni della prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023? Ecco l’elenco completo con le relative esibizioni in programma:

Cavaliere Veneziano: “Mentre tutto scorre” + “Noi due nel mondo e nell’anima”

Cigno: “La bambola” + Medley dei brani di Raffaella Carrà

Ciuchino: “Personalità” + “Nunta Raggae Più”

Colombi: “Fatti mandare dalla mamma” + “Triangolo”

Cricetina: “Tu vuo’ fa l’americano” + “Dove sta Zazà”

Ippopotamo: “Beggin’” + Medley dei brani di Elvis Prisley

Porcellino: Medley di Jannacci + Medley dei brani di GiorgioGaber

Riccio: “Erba di casa mia” + “La voce del silenzio”

Rosa Rossa: “Via con me”

Scoiattolo Nero: “Chimica” + “E la luna bussò”

Squalo: ?brano assente? + “Certe Notti”

Stella: “Super eroi” + “Made in Italy”

Una novità di questa edizione 2023 de Il cantante mascherato sarà il “mascherato per una notte“, versione mascherata del ballerino per una notte di Ballando con le stelle. Nella puntata di oggi si tratterà di una coppia formata da genitore e figlio. Le cinque coppie lanciate da Milly Carlucci fra le quali si nasconde quella che sarà dentro il grande cuore rosso di sabato, sono formate da Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio con LDA, Stefania e Amanda Sandrelli, Romina Power con Yari Carrisi, e Alessandro e Leo Gassman.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.