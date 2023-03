Il Cantante Mascherato 2023, eliminati: chi è stato eliminato, la maschera

IL CANTANTE MASCHERATO 2023 ELIMINATI – Quale maschera è stata eliminata da Il Cantante Mascherato 2023 nel corso della puntata andata in onda oggi, sabato 25 marzo? La maschera eliminata alla fine della seconda puntata è quella del… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Maschere

Ma quali sono le maschere de Il Cantante Mascherato 2023? In tutto vedremo ben 12 maschere che nasconderanno altrettanti vip. Nel dettaglio si tratta di:

Cavaliere Veneziano

Cigno

Ciuchino

Colombi

Cricetina

Ippopotamo

Porcellino

Riccio

Rosa Rossa

Scoiattolo Nero

Squalo

Stella

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Cantante Mascherato 2023 (qui sopra gli eliminati) su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. Una delle novità della nuova stagione del programma è il giorno di messa in onda settimanale. Le altre edizioni sono state trasmesse il venerdì, mentre quest’anno andrà in onda di sabato in concorrenza con Amici di Maria De Filippi su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa sabato 18 marzo 2023; la sesta e ultima sabato 22 aprile 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):