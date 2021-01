Il cantante mascherato 2021: come si vota e regolamento dello show

Come si vota per le esibizioni de Il cantante mascherato 2021 e qual è il regolamento? Dal 29 gennaio 2021 su Rai 1 va in onda la seconda edizione dello show condotto da Milly Carlucci che coinvolgerà il pubblico da casa che potrà votare per le varie esibizioni al fianco della giuria. Ma vediamo insieme regolamento e come si vota per Il cantante mascherato 2021, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, format più acclamati e riprodotti a livello mondiale.

Il cantante mascherato 2021: il regolamento

A giudicare le esibizioni dei concorrenti saranno i giudici e il pubblico da casa che nel corso delle settimane potrà anche tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi, oltre che sulla voce del cantante, anche su possibili indizi dati dalla conduttrice o dalle maschere stesse durante le puntate, grazie alle informazioni fornite dalle clip di presentazione dei protagonisti. Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Come si vota

Come si vota per le esibizioni de Il cantante mascherato? Il pubblico da casa può votare tramite i social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. Addio quindi ai codici del televoto. La votazione si aprirà semplicemente nel momento in cui saranno pubblicate le varie foto sui canali social ufficiali del programma.

Maschere e giudici

Abbiamo visto come si vota e il regolamento de Il cantante mascherato 2021, ma quali sono le maschere in gara e i giudici dello show di Rai 1? In questa edizione, in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere:

il Lupo

la Tigre azzurra

la Giraffa

la Pecorella

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto

il Baby alieno

l’Orsetto

Questi invece i giudici:

Patty Pravo

Flavio Insinna

Francesco Facchinetti

Costantino Della Gherardesca

Caterina Balivo

