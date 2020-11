Il cacciatore e la regina di ghiaccio, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, 21 novembre 2020, su Italia 1 va in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, un film fantasy che vede protagoniste Charlize Theron e Kristen Stewart. Si tratta del film sequel di Biancaneve e il cacciatore uscito nel 2012 (il secondo infatti è datato 2016) e vede alla regia Cedric Nicolas-Troyan. Entrambi i film traggono ispirazione dalla fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm (quindi non proprio simile alla versione fiabesca della Disney) e trae anche liberamente spunto dalla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen. Vediamo qual è la trama del film.

Trama

Freya, la sorella della regina cattiva Ravenna, ha un potere particolare, riesce a congelare all’istante ogni suo nemico. Freya ha trascorso gran parte della sua vita isolata in un palazzo di ghiaccio, di fatto ha preso questo nome – Regina di Ghiaccio – per via del suo dono. Dalla sua, però, la Regina è riuscita a creare un poderoso esercito, composto da esperti cacciatori: tra questi ci sono Eric e Sara, che però vengono esiliati poiché hanno disobbedito all’unico ordine ricevuto, non lasciare spazio ai sentimenti. Freya, che resuscita sua sorella Ravenna dagli abissi, decide di conquistare la Terra Incantata e, man mano che quella minaccia diventa sempre più reale, saranno proprio questi due cacciatori a opporsi per primi.

Cast

Ecco chi vediamo nel cast del film fantasy:

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva

Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio

Jessica Chastain: Sara, la guerriera

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Re William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Colin Morgan: Duca di Blackwood

Sheridan Smith: Bromwyn

Sam Hazeldine: Leifr

Streaming

Dove vedere il film? Biancaneve e la regina di ghiaccio va in onda come già detto sabato 21 novembre 2020, alle ore 21:20, su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in streaming può farlo su MediasetPlay.

