Il cacciatore di nazisti: anticipazioni e streaming

Questa sera, giovedì 7 luglio 2022, va in onda Il cacciatore di nazisti su Rai 3. Si tratta di un documentario uscito nel 2016 ed è tratto da una storia vera. Infatti la storia è dedicata al magistrato Friz Bauer. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni e dove seguirlo in TV e streaming.

Anticipazioni: di cosa parla

Il cacciatore di nazisti è un docu-film che racconta la storia vera del nipote di Sigmund Freud, Anton Walter Freud. Quest’ultimo aveva trascritto i suoi interrogatori condotti dal 1945 al 1946 per conto dell’Unità Investigativa sui Crimini di Guerra commessi da nazisti di cui faceva parte. Una volta finita la Seconda Guerra Mondiale, il nipote di Freud è rientrato in Germania ma questa volta sotto una nuova veste, qeulla di ufficiale dei servizi segret i britannici. Con sé ha una lista contenente tutti i nomi dei nazisti ricercati. Si tratta di assassini in uniforme, medici che hanno seguito ordini spietati e sono accusati di aver commesso esperimenti barbarici su bambini. Come racconta un gruppo di sopravvissuti al campo di concentramento di Neuengamme, poco prima del finire della guerra un gruppo di 20 bambini è stato caricato su un camion e portato via dal campo in piena notte e di loro si sono perse le tracce.

Il cacciatore di nazisti streaming e TV

Dove vedere Il cacciatore di nazisti in diretta TV e live streaming? Il documentario come già detto va in onda questa sera, giovedì 7 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.