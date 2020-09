Il cacciatore di giganti: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 12 settembre 2020, su Italia 1 va in onda il film Il cacciatore di giganti, in prima serata dalle 21.30. Una pellicola del 2013 diretta da Bryan Singer con nel cast Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Bill Nighy, Ian McShane e Stanley Tucci. Ma qual è la trama e il cast completo de Il cacciatore di giganti? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista del racconto è Jack, che è di origini contadine e vive in semi povertà. Giunto in città per vendere un cavallo e il carro, salva la principessa Isabelle, sua amica d’infanzia, da un’aggressione. Sulla via di casa, Jack si imbatte in un monaco che gli affida un sacchetto di fagioli. Ma non sono legumi normali: a contatto con l’acqua, crescono rapidamente fino a diventare un’enorme pianta, in grado di mettere in contatto due mondi. Hanno così inizio le avventure del regno di Cloister.

La pianta di fagioli infatti riapre il ponte tra il mondo degli umani e quello dei giganti. Esiliati secoli prima dopo una feroce battaglia, questi colgono l’occasione per vendicarsi. Si apre così una guerra per i territori un tempo occupati dai giganti, che rapiscono la principessa Isabelle, figlia dell’odiato re Brahmwell. Anche Jack prenderà parte alla spedizione per liberarla.

Il cacciatore di giganti: il cast completo

Tanti gli attori del cast che prendono parte a questa pellicola del 2013, come Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McShane. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Nicholas Hoult: Jack

Eleanor Tomlinson: principessa Isabelle

Ewan McGregor: Elmont

Stanley Tucci: Lord Roderick

Ian McShane: re Brahmwell

Bill Nighy: generale Fallon

John Kassir: generale Fallon testa piccola

Eddie Marsan: Crawe

Ewen Bremner: Wicke

Warwick Davis: vecchio Hamm

Simon Lowe: fratello Abel

Il cacciatore di giganti film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Il cacciatore di giganti film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il cacciatore di giganti in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 12 settembre 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

